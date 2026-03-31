Aseguran en Tamaulipas más de 2 millones de litros de “huachicol”

Aseguramiento de Huachicol (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fueron asegurados en Tamaulipas más de 2 millones de litros de “huachicol”, que se encontraban almacenados en un inmueble ubicado según un comunicado de la dependencia, en el municipio de Reynosa.

En dicho lugar, la fiscalía logró asegurar 2 millones 189 litros de hidrocarburo, pero la autoridad no indicó de qué tipo de combustible se confiscó.

Asimismo, se decomisaron 49 frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque.

La FGR destacó que el hallazgo se dio tras recibir una denuncia anónima, por lo que elementos de la Guardia Nacional localizaron el predio en Tamaulipas presuntamente utilizado para el resguardo ilícito de combustible.

Al confirmar el descubrimiento, los agentes federales procedieron con el aseguramiento del inmueble y la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) para dar parte a la autoridades ministeriales.

Por estos hechos, la Fiscalía Federal de Tamaulipas, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), inició formalmente una carpeta de investigación por delitos en materia de hidrocarburos.

Además, el Ministerio Público Federal ya integra el expediente con base en el reporte de la Guardia Nacional para deslindar responsabilidades y determinar la situación legal del sitio.

Este operativo fue realizado por un grupo de seguridad interinstitucional federal en coordinación con autoridades estatales y personal especializado de Pemex.