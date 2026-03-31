Continúan las labores de búsqueda y rescate en la Mina Santa Fe, Sinaloa

Trabajos de rescate de mineros en Sinaloa (@CNPC_MX/x)

El Puesto de Comando Unificado que coordina las acciones de rescate en la mina Santa Fe, en Sinaloa, informó que permanecen atrapados en el yacimiento mineral, tras el incidente ocurrido el pasado 25 de marzo.

Las células de rescate han completado 136 horas de trabajo ininterrumpido, operando las 24 horas del día para avanzar en la zona de emergencia. Hasta el momento, se han recorrido 2.2 kilómetros de galerías para alcanzar los puntos de contacto.

Actualmente, las labores se concentran en la extradición de agua acumulada en el nivel más bajo de la mina mediante el uso de una motobomba de 10 HP.

El Comando indicó que se mantiene la esperanza de que los trabajadores se encuentran con vida, ya que existe una elevación natural después del tramo inundado donde se proyecta su ubicación. Asimismo, destacaron que la profundidad lineal de la mina alcanza los 300 metros.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, mantiene una presencia directa en el sitio para informar personalmente a los familiares de los mineros atrapados sobre cada avance de la estrategia. El acompañamiento se brinda de manera constante a las familias de los trabajadores Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán.

Igualmente, se confirma que le primer minero rescatado, José Alejandro Cástulo Colín, ya se encuentra en su domicilio con su familia.

El Puesto de Mando Unificado está conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno de Sinaloa.