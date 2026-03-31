Del 1 al 5 de abril en Tamaulipas el SST inicia “Operativo de Semana Mayor 2026”

Operativo de Semana Mayor 2026

La secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, dio a conocer que con el despliegue de más de 160 elementos del Sector Salud y las bases operativas las 24 horas del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), dará inicio en Tamaulipas el “Operativo de Semana Mayor 2026”.

Por instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, se estableció una estrecha coordinación con las dependencias gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de instalar los 27 módulos en los puntos turísticos de mayor afluencia de los 13 municipios del Estado.

“Estos módulos, están conformados por personal del Sector Salud, dependencias gubernamentales y asociaciones para otorgar a la población consulta médica general, como es la detección de pacientes febriles para descartar padecimientos como dengue; pacientes con diarrea y hacer las muestras correspondientes para descartar el cólera, así como se realizan acciones de promoción de la salud, prevención, actividades de fumigación y abatización, entre otras”, explicó Hernández Campos.

Asimismo, se otorga atención médica a lesionados, atención prehospitalaria y traslado de pacientes a través del CRUM, el cual cuenta con 21 ambulancias que operan en todo Tamaulipas. También se cuenta con un helicóptero y una avioneta y la COEPRIS lleva a cabo el control y fomento sanitario con muestreos y verificaciones correspondientes a los establecimientos, el agua y las playas con el fin de evitar daños a la salud de los locales y de los turistas.

Por otro lado, los módulos que van a ser instalados del 1 al 5 de abril, se encontraran en los siguientes puntos de Tamaulipas: Hidalgo en tienda de conveniencia, en el Tomaseño y el Chorrito; Victoria en Altas Cumbres; Jaumave en tienda de conveniencia y parador turístico; Gómez Farías en la plaza principal; Matamoros en Playa Bagdad; Soto la Marina en Playa La Pesca; Aldama en Playa del Sol y Barra del Tordo; Altamira en Playa Tesoro; Madero en Playa Miramar, Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) y Plaza de Armas.

De igual manera, se van a instalar otros módulos en Victoria en el río San Marcos “San Marcazo; Tampico en parque Metropolitano; Reynosa en “La Playita”; Nuevo Laredo en Viveros y Parque Mendoza; San Fernando en playa Carbonera; Mante en El Nacimiento y Difusora; Jaumave en balneario El Ojito y río Los Nogales; Miguel Alemán en Bravo Fest ; Abasolo en Las cascadas y Delicias; Padilla en el margen del río Purificación; Soto La Marina en playa Tepeguajes y río Tampiquito; y Altamira en Las Albercas.