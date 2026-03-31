El Gobierno de Puebla impulsa Transporte por Cable sustentable que fortalece la movilidad urbana

Transporte por Cable sustentable en Puebla

Bajo una visión integral de desarrollo urbano basada en la electromovilidad, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier se refirió al Sistema de Transporte por Cable como una alternativa sustentable de movilidad urbana.

El proyecto destaca por modernizar la conectividad en el Estado, reducir el impacto ambiental y fortalecer el bienestar de las y los poblanos. De forma que, también, va a ser posible reducir emisiones contaminantes y mejorar el traslado en zonas estratégicas.

Armenta Mier, explicó que el proyecto cuenta con respaldo ciudadano, después de que fue planteado como un de los compromisos en 2024. “Una ciudad moderna requiere instrumentos modernos; este sistema no contamina y mejora la calidad de vida”, afirmó.

Por su parte, José Luis García Parra, coordinador general de Gabinete, comentó que el sistema no es ninguna ocurrencia, sino que está sustentado en estudios de viabilidad y análisis costo-beneficio. En comparación a otros sistemas como el transporte articulado, el cual implican subsidios anuales cercanos a mil millones de pesos, el transporte por cable va a ser autosustentable a partir de su segundo año de operación.

Asimismo, García Parra señaló que este proyecto forma parte de una estrategia de multimovilidad en la que se están buscando diferentes opciones de transporte público con las que se pueda mejorar la movilidad en Puebla.

El Gobierno del Estado de Puebla reafirma su compromiso de impulsar proyectos innovadores, sustentables y con respaldo socia, con el objetivo de proteger el medio ambiente y garantizar una movilidad eficiente.