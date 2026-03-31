“Indigno hacer acusaciones sin pruebas”, responde Marina del Pilar a Jaime Bonilla

La Gobernadora de Baja California, María del Pilar

Baja California — “Es indigno que un exgobernador haga acusaciones tan serias sin presentar evidencia alguna, únicamente con la intención de difamar,”respondió la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, a las expresiones del exmandatario con las que buscaba desacreditar a la gobernadora.

Marina del pilar refirió durante su conferencia semanal, abordó las acusaciones de Jaime Bonilla y expresó su preocupación por la ligereza con la que el exgobernante de Baja California aborda temas tan delicados, de los que subrayó que sus afirmaciones carecen de fundamento y de pruebas concretas.

En la misma línea, la mandataria bajacaliforniana destacó la irresponsabilidad de tales comentarios que pretenden desviar la atención de los asuntos importantes que enfrentan los habitantes de la entidad.

La Gobernadora reiteró la necesidad de mantener un nivel de dignidad y respeto en la política, por lo que insistió en que el bienestar de Baja California debe ser la prioridad de todos sus líderes.

En días pasados el exgobernador Jaime Bonilla Valdez, actual dirigente del PT en Baja California, fue imputado por un juez por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, además de ser coautor con dolo en uncontrato cuestionado con la empresa Next Energy, en el cual pretendían comprometer el pago de millones de pesos de los bajacalifornianos durante 30 años.

La Crónica de Hoy 2026