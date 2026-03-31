Modernización de la autopista Armería-Manzanillo registra un avance del 40 por ciento

Avances autopista Armería-Manzanillo

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ha informado que en el estado de Colima, la modernización de la autopista Armería -Manzanillo, ya registra un avance de 40 por ciento.

Hasta ahora se han rehabilitado 18 kilómetros de un total de 52 kilómetros que conforman la vía. Para abril se tiene previsto que otros 26 kilómetros queden listos y que para finales de año, quede concluida la obra.

Entre los avances se encuentra la construcción de cuatro estructuras, de un total de 12 que conforman el proyecto. Una de ellas es el puente Tepalcates, de 300 metros de longitud y un espacio entre dos columnas de 150 metros, el cual se encuentra en proceso de cimentación.

Fundamentales para poder garantizar una vía segura, moderna y eficiente, los trabajos se concentran en la conformación de terraplén, base y subbase.

la obra se está llevando a cabo con una inversión mixta y, una vez que esté concluida, fortalecerá la conectividad e impulsará el desarrollo económico de la región.

Asimismo, para brindar una mayor fluidez a la circulación y reducir los tiempos de traslado, se tiene planeado que la autopista se amplié a seis carriles, tres por cada sentido.

Dicha modernización, también evitará la saturación vehicular que generan los camiones de carga, ya que estos representan el 30 por ciento del tráfico total de esta vialidad. Ahora se va a mejorar sustancialmente la capacidad de operación del Puerto de Manzanillo, el cual es la principal terminal del Pacífico mexicano y puerta de entrada de Asia para América del Norte. Esto debido a que va a permitir una mayor movilidad y flujo de mercancías.

Con estas acciones, la SICT refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura carretera del país en beneficio de la población.