Requena comparece ante juez de Tabasco; es acusado por desaparición forzada de personas

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal (Secretarías de Estado)

Un juez de control de Villahermosa dictó prisión a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, presunto líder de “La Barredora” por el delito de desaparición forzada de personas que la Fiscalía General de Tabasco (FGET) le imputó el martes.

Requena compareció por videoconferencia desde el penal del Altiplano, donde esta preso desde septiembre, en audiencia sobre un nuevo proceso penal en su contra.

Durante la comparecencia, el juez de control le ratificó la prisión preventiva y concedió a la defensa la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación jurídica.

Por esto, el 4 de abril el juez determinará si vincula a proceso al exsecretario de Seguridad de Tabasco por el delito de desaparición forzada de personas.

Esto fue informado por la Fiscalía en un comunicado, tras la audiencia de formulación de imputación, en la que el Fiscal del Ministerio Público presentó los datos de prueba pertinentes ante el Juez de Control.

Asimismo, indicó que el equipo de defensa del acusado solicitó la ampliación del término constitucional para que sea resuelta su situación jurídica.

Al ser cuestionado por el caso, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, comentó que no descarta la posibilidad de presentar nuevas denuncias por otros delitos contra el también identificado como el líder de “La Barredora”.

Reiteró que, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal cuentan con información y pruebas suficientes para integrar los argumentos sobre esta nueva trasgresión a la Ley.