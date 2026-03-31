Restos hallados en Sonora sí pertenecen al hijo de Ceci Flores, confirman colectivos y pruebas de ADN

Encuentran los restos del hijo de Ceci Flores Colectivos de búsqueda confirmaron que los restos encontrados el 24 de marzo en la carretera 26 corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha

Los colectivos de búsqueda en Sonora confirmaron que los restos hallados el 24 de marzo sobre la carretera 26, en el kilómetro 46, corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la activista y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores.

La Fiscalía estatal verificó la identidad mediante pruebas de ADN, cerrando un largo periodo de espera que inició cuando el joven fue reportado como desaparecido en mayo de 2019.

De acuerdo con la organización Jóvenes Buscadoras de Sonora, las pruebas genéticas fueron concluyentes y el resultado se notificó oficialmente la tarde del 30 de marzo.

El colectivo compartió un mensaje en redes donde expresó que “los restos encontrados han sido plenamente identificados”, confirmando lo que la familia temía desde hace días.

El hallazgo en la carretera 26

En un predio donde previamente se habían registrado descubrimientos similares en la carretera 26, durante una búsqueda en campo, la propia Ceci Flores encontró fragmentos óseos y una prenda que reconoció como de su hijo.

La zona fue asegurada y se realizó un cateo de dos días para levantar los indicios y trasladarlos a laboratorio.

Informe forense de los restos encontrados en Sonora

Aunque el análisis forense enfrentó complicaciones por el estado del material, finalmente se logró obtener el perfil genético que coincidió con el de Marco Antonio, de 32 años. Hasta ahora, la activista no ha emitido un pronunciamiento directo, mientras que colectivos y familiares se han mantenido en comunicación constante.

Reacciones del colectivo y despedida al hijo de Ceci Flores

Jóvenes Buscadoras de Sonora difundió un mensaje donde describió el momento como profundamente doloroso y al mismo tiempo, un cierre necesario para la familia. “Hoy cerramos un ciclo lleno de dolor, pero también de amor y memoria. Marco Antonio, siempre vivirás en nosotros”, expresaron.

Se informó que este martes 31 de marzo se realizará un velatorio en la casa de la madre buscadora, ubicada en Bahía de Kino. Se espera que autoridades estatales emitan un comunicado oficial en las próximas horas sobre el proceso.

Hijo de Ceci Flores desaparecido hace 6 años

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, luego de que hombres armados interceptaron a él y a su hermano. Aunque uno de ellos fue liberado tras la intervención de su madre, Marco nunca volvió. Su caso se suma al de otro hijo de la activista, desaparecido en 2015 en Sinaloa.

Estas pérdidas impulsaron a Ceci Flores a fundar Madres Buscadoras de Sonora, colectivo que desde 2015 ha participado en la localización de más de dos mil cuerpos en fosas clandestinas en distintos puntos del país.