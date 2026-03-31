Se cumplen 136 horas de trabajo ininterrumpido por labores de rescate de mineros en Sinaloa

Tres mineros permanecen atrapados en el yacimiento mineral Santa Fe, en Sinaloa tras el incidente ocurrido el pasado 25 de marzo, por lo que el Puesto de Comando Unificado que coordina las acciones de rescate ha acumulado 136 horas de trabajo ininterrumpido, operando las 24 horas del día para avanzar en la zona de emergencia.

Se reporta que hasta el momento se han recorrido 2.2 kilómetros de galerías para alcanzar los puntos de contacto.Actualmente, las labores se concentran en la extracción de agua acumulada en el nivel más bajo de la mina mediante el uso de una motobomba de 10 HP. Se mantiene la esperanza de encontrar con vida a los trabajadores, ya que existe una elevación natural después del tramo inundado donde se proyecta su ubicación. Es importante destacar que la profundidad lineal de la mina alcanza los 300 metros.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil permanece en el sitio con el fin de informar personalmente a los familiares de los mineros atrapados sobre cada avance de la estrategia. El acompañamiento se brinda de manera constante a las familias de los trabajadores Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán.

Asimismo, se confirma que el primer minero rescatado, José Alejandro Cástulo Colín, ya se encuentra en su domicilio con su familia en condiciones óptimas de salud.

El Puesto de Mando Unificado, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno del estado de Sinaloa, reitera su compromiso de lograr la localización de los tres mineros restantes.