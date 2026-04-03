Marina del Pilar promueve iniciativa para fortalecer la industria vitivinícola de Baja California

Industria vitivinícola de Baja California

“Baja California avanza en la consolidación de su industria vitivinícola con una iniciativa de ley orientada a proteger, fomentar y fortalecer este sector estratégico para el desarrollo económico de la entidad”, así lo expresó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La iniciativa de Ley para la Protección y Fomento de la Industria Vitivinícola de Baja California, así como la reforma a la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico, constituye un planteamiento integral para regular e impulsar la actividad vitivinícola, reconociéndola como un motor clave por su impacto en el desarrollo regional, la generación de empleo y la proyección internacional del estado.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

“Presentamos hoy la iniciativa que se llevará lo antes posible al Congreso del Estado para que las y los vitivinicultores se vean beneficiados en toda la cadena comercial.

Gracias a la firma de este documento, sin duda se impulsa de manera positiva al sector en Baja California”, precisó la mandataria estatal.

Asimismo, se creará el Consejo Estatal como un órgano de consulta, apoyo y coordinación público-privada, con el objetivo de lograr una mayor competitividad en la comercialización del vino, impulsar el enoturismo y garantizar la calidad y trazabilidad del producto, a fin de posicionarlo en mercados nacionales e internacionales.

Industria vitivinícola de Baja California

Igualmente, el secretario de Hacienda, Andrés Pulida Saavedra, comentó que se otorgará un estímulo fiscal del 100% respecto al pago del Impuesto Fiscal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico a las empresas que produzcan en Baja California. Por esto, se favorecerá a productores locales, brindándoles mayor certeza jurídica y estabilidad para fortalecer la identidad regional.

Esto es resultado de un trabajo interinstitucional en el que participaron las secretarías de Hacienda, Economía y Turismo, la Consejería Jurídica de Baja California y representantes del sector vitivinícola.