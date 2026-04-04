Colectivo localiza campo de exterminio en Reynosa, Tamaulipas

Elemento de la Guardia Nacional (Margarito Pérez Retana)

Un presunto campo de exterminio fue localizado este viernes por integrantes del Colectivo “Amor por los Desaparecidos” en una zona despoblada al suroeste de Reynosa, Tamaulipas, donde se han encontrado ocho cráneos y diversos restos óseos.

El sitio, ubicado en las inmediaciones de la colonia Puerta Sur, abarca apóximadamente 500 metros con restos dispersos, algunos en superficie, otros enterrados y varios con indicios de exposición térmica.

De acuerdo con el vocero del colectivo, José Andrés Méndez Ñeco, el hallazgo se dio gracias a una denuncia anónima que advertía sobre la posible presencia de al menos 14 cráneos en la zona.

“Ya localizamos ocho cráneos y numerosos restos óseos; algunos estaban a simple vista, otros enterrados y varios presentan señales de haber sido quemados”, indicó el vocero desde el lugar de los hechos.

Por este descubrimiento, se movilizaron corporaciones de los tres niveles de gobierno. Al sitio arribarfon elementos de la Fiscalía Especializada, Ministerio Público, Policía Investigadora, Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Después de confirmar el hallazgo, las autoridades acordonaron la zona e iniciaron el protocolo de procesamiento de evidencias, por lo que los integrantes del colectivo fueron retirados del área.

Méndez destacó que se solicitó apoyo a instacias federales para realizar trabajos de prospección científica que permitan dimensionar el alcance del sitio.

En la última semana, el colectivo ha reportado al menos tres hallazgos de restos óseos en distintos puntos de Reynosa, correspondientes a personas desaparecidas no identificadas.