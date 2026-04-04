Playas de Sinaloa reportan fuerte afluencia de turistas por Semana Santa

Turismo en Sinaloa

Las playas de Sinaloa han registrado una gran afluencia de turistas durante esta Semana Santa.

La secretaria de Turismo de la entidad, Mireya Sosa Osuna, indicó que se han cumplido las expectativas de ocupación en los municipios sinaloenses, que se han visto abarrotados por visitantes nacionales e internacionales.

“Estamos muy contentos por haber cumplido la expectativa de ocupación hotelera que teníamos en el estado para esta Semana Santa, que era del 81 por ciento y en Mazatlán, del 84 por ciento, que ya alcanzamos, así como el 100 por ciento en Altata”, expresó.

Con más de 2.6 millones de visitantes esperados en todo el estado durante esta temporada vacacional, destinos como Mazatlán, Las Glorias, Bellavista, Altata, Maviri, Celestino Gazca se posicionan entre los puntos de mayor concentración turística.

“Estamos satisfechos y vamos a seguir invitando a turistas nacionales e internacionales a que se vengan a Sinaloa, todavía nos falta este fin de semana santo y Semana de Pascua. En todos nuestros destinos nos está yendo muy bien en cuanto a la afluencia de visitantes”, precisó.

El puerto de Mazatlán lidera la actividad turística en esta Semana Santa, donde el Malecón y zonas como la Isla de la Piedra, Pinitos, Olas Altas, Zona Dorada y Playa Brujas presentan una densa presencia de bañistas; así como Bellavista, Las Glorias y Boca del Río en Guasave; Maviri, en Topolobampo; Altata, en Navolato; Celestino Gazca, en Elota y Las Cabras, en Escuinapa.

Además de los Pueblos Mágicos El Fuerte y Mocorito, que estos días santos reportan un 87% de ocupación hotelera. Y este fin de semana también se tiene el programa Enamórate de Sinaloa, saliendo de Mazatlán y Culiacán a Cosalá Pueblo Mágico.

“Todo esto gracias al respaldo decidido de nuestro gobernador, Rubén Rocha Moya, quien ha demostrado un apoyo extraordinario en materia de promoción turística. Su visión estratégica, así como su permanente gestión e impulso al desarrollo del sector, han sido fundamentales para fortalecer la proyección de nuestro estado como un destino competitivo a nivel nacional e internacional”, finalizó.