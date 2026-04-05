Aumentan quejas vecinales por inseguridad en Tecamac

Durante las últimas semanas han aumentado las quejas de organizaciones vecinales en Tecamac por el incremento en el índice delictivo y una creciente inseguridad que se refleja en un mayor número de asaltos a transeúntes y de robo de vehículos con violencia.

Cuestionan la falta de gobernabilidad de la edil municipal para atender el problema al igual que la falta de resultados por parte de la Guardia Civil ya que, recriminan existe una falta de afectividad de la policía para enfrentar a la delincuencia.

Este vacío en la seguridad del municipio ha sido aprovechado por cárteles de las droga para operar en la impunidad, como ocurrió el pasado 30 de marzo con la explosión del coche bomba frente a Haciendas del Bosque, en el que perdieron la vida dos sinaloenses, entre ellos Francisco Beltrán, “El Payín”.

Asimismo, cada vez son más frecuentes las quejas de la población por las extorsiones del personal de la Guardia Civil, como fue el caso reciente de un motociclista de aplicación que tuvo un percance y a quien un agente de tránsito le exigió 20 mil pesos, como se denunció en las redes.

Vecinos de Ojo de Agua y los Héroes Tecámac han externado su preocupación por la falta de seguridad en en el municipio, ya que ante la falta de vigilancia ha aumentado el robo de vehículos a todas horas del día.

Habitantes de la zona indican que incluso existe malestar por parte de la gobernadora Delfina Gómez ante la falta de solución a la crisis que atraviesa Tecamac, reflejado en la la Mesa de Concertación para la Paz en Tecámac, a la que no acudió la presidenta municipal ni su comisionada designada.