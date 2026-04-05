Celebran el desfile del Carnaval de Badiraguato por segunda ocasión

Asiste gobernador Rocha al desfile del Carnaval de Badiraguato

Este 4 de abril se realizó el desfile del Carnaval de Primavera 2026 de Badiraguato que contó con la presencia del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya quien estuvo acompañado por la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna y el alcalde José Paz López Elenes.

El evento se realizó en un ambiente de tranquilidad y sano esparcimiento familiar en el que los asistentes admiraron el pasar de los carros alegóricos al ritmo de la música.

En su segunda edición, el Carnaval de Primavera de Badiraguato, que dio inicio el jueves 2 de abril, ha contagiado con alegría, música y diversión a miles de personas que han asistido a las presentaciones de cantantes y agrupaciones musicales, así como a las coronaciones de los soberanos carnavaleros.

Durante los días de Carnaval, turistas y locales han disfrutado de música en vivo, actividades culturales, juegos mecánicos y la gastronomía típica sinaloense.

El gobernador destacó la importancia de estas festividades para la economía y el turismo en el estado.

Esta celebración se consolida dentro de la oferta turística de Sinaloa, al ofrecer una alternativa de entretenimiento durante la temporada vacacional de Semana Santa.

Luego del desfile de carros alegóricos, que inició en la esquina de Gabriel Leyva Solano y calzada Badiraguato, para recorrer las principales calles del municipio y terminar en el Malecón, se llevó a cabo la presentación musical de la Banda Cruz de Oro.

El cierre del Carnaval de Primavera Badiraguato 2026 será este domingo 5 de abril con las presentaciones de Banda Zarape y Los Nietos de Mochis.