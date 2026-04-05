Contienda a canditados por la gubernatura de Nayarit: empate entre el Senador Pável Jarero y alcaldesa Geraldine Ponce

El sondeo de opinión de marzo, marca un “empate técnico” entre los posibles canditados de Morena

A poco más de dos meses que Morena designe a los coordinadores de los Comités de la Transformación, a la postre candidatos a gobernadores, el senador Pável Jarero y la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, se encuentran prácticamente en “empate técnico” en Nayarit.

Sin embargo, analistas consultados indicaron que la presidenta municipal ya llegó a su techo, mientras que el legislador mantiene un crecimiento constante desde enero pasado y que seguramente rebasará en este mes a su más cercana oponente.

De acuerdo con el último sondeo de opinión, en la entidad empieza a despuntar Jarero, pero si la dirigencia morenista decide por la equidad de género la decisión recaería en Ponce, aunque la base del partido va con el senador.

De acuerdo con la encuestadora Quick Survey “Tu Opinión, tu Decisión”, practicada en marzo pasado, los negativos de la presidenta municipal han ido en aumento, ya que hasta marzo pasado al menos el 64 por ciento de los entrevistados tienen mala opinión de ella, sólo un 30 por ciento es buena y el restante 10 por ciento no sabe.

En contraste, el senador Jarero tiene un 63 por ciento de aceptación positiva y sólo un 21 por ciento tiene una opinión negativa y el 15 por ciento no sabe.

Otra de las aspirantes, la senadora del PVEM, Jasmine Bugarín, mantiene un 40 por ciento de opiniones positivas, mientras que el presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, acumula el 52 por ciento de malas opiniones.

Entre las bases morenistas, el sondeo de opinión ubica al senador Jarero con mayor presencia con un 64 por ciento, nueve puntos arriba de Geraldine y 29 de Santana.

A la pregunta para usted ¿Quién es el mejor candidato de la alianza Morena, Verde y PT? El senador también encabeza las preferencias con un 35 por ciento, seguido de la presidenta municipal de Tepic, con 29, de la verde ecologista, con 12, y en un lejano cuarto lugar por Santana, con 11.

En tanto, la alianza Morena, Verde, PT se ubican en un 40 por ciento de las preferencias ciudadanas, Movimiento Ciudadano con un sorpresivo 19 por ciento, PAN con el 15 y PRI con 12 por ciento.