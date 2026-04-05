Realizan Segundo Torneo Infantil La Galera 2026 en El Fuerte Sinaloa

Durante el Segundo Torneo Infantil La Galera 2026, 56 niñas y niños participaron bajo las modalidades de captura y libera, que formaron parte de las actividades de Semana Santa, consolidándose como un espacio para fortalecer tradiciones y promover el deporte en un entorno seguro.

El torneo se dividió en dos categorías: infantil (de 5 a 10 años) y libre (de 11 a 14 años), donde las y los participantes demostraron su talento, paciencia y gusto por la pesca.

Durante la premiación, la secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena, celebró la creciente participación de niñas y niños en este tipo de actividades, destacando el valor de la convivencia familiar:

“Estoy muy contenta de que hayan tomado y abrazado el programa de Pesca Deportiva que tenemos en el estado; lo que más me emociona es que los niños son acompañados por sus papás. La Semana Santa también tiene ese lado familiar, de convivencia. Tener más de 50 niños registrados nos deja la vara alta para el próximo año.

Estoy orgullosa de que el Ayuntamiento de El Fuerte no solo apoye a los pescadores adultos, sino que también ha volteado a ver a la niñez fortense” destacó.

Asimismo, resaltó que, por instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, este 2026 se destinarán 2 millones de pesos para la realización de 37 torneos de pesca deportiva en todo Sinaloa, fortaleciendo así el impulso a esta actividad en las comunidades.

Por su parte, el alcalde Gildardo Leyva Ortega agradeció el respaldo de la Secretaría de Pesca y Acuacultura para llevar a cabo este evento y celebró que las festividades de Semana Santa concluyeran con saldo blanco:

“Gracias a las familias que nos acompañan en este Domingo de Pascua. Cerramos la Semana Santa con saldo blanco. Agradezco a quienes hicieron posible este bonito evento, a los padres de familia y a todos los que apoyaron a estos niños. Sigamos fomentando este deporte en nuestra niñez”, expresó.

Resultados del torneo:

Categoría Infantil (5 a 10 años)

Primer lugar: Ángel Manuel Salazar – 1,900 puntos (2,000 pesos)

Segundo lugar: Delmar Leyva – 1,200 puntos (1,000 pesos)

Tercer lugar: René Salazar – 1,000 puntos (500 pesos)

Categoría Libre (11 a 14 años)

Primer lugar: Tadeo Santiago Valdez – 2,000 puntos (2,000 pesos)

Segundo lugar: Kevin Escalante – 1,300 puntos (1,000 pesos)

Tercer lugar: Abel Enrique Armenta – 1,100 puntos (500 pesos