Acumulación de residuos en túneles y agua en zonas bajas dificultan llegar a mineros atrapados en Sinaloa

Se cumplen 13 días de titánica labor para rescatar a tres mineros atrapados a más de 300 metros de profundidad (especial)

Rescate contrarreloj — Trece días después del colapso de una presa de jales en el interior de la mina Santa Fe, en Sinaloa, donde siguen atrapadas tres personas, autoridades de Protección Civil federal informaron que se llevó a cabo un ajuste en la estrategia de rescate, debido a la presencia de agua y las condiciones del terreno que han dificultado las labores de búsqueda y rescate.

Las autoridades informaron a través de un comunicado que las variables hidráulicas y geológicas obligaron a adaptar los métodos de búsqueda de los tres trabajadores que siguen atrapados desde el pasado 25 de marzo cuando se registró el derrumbe en la mina.

En el mismo tenor, la fuente refirió que en el yacimiento, de unos 300 metros de profundidad y 3.2 kilómetros de extensión hay acumulación de residuos mineros en túneles y rampas, además de agua en las zonas más bajas.

El reporte refiere que en la llamada “zona cero” continúa en operación un sistema de bombeo eléctrico de 25 caballos de fuerza para controlar filtraciones y escurrimientos, mientras ingenieros trabajan en su optimización y evalúan incorporar una segunda unidad.

Protección Civil refirió que el personal de Defensa y Marina descendieron por el contrapozo 50 para realizar labores de limpieza y evaluar el conducto, de donde retiraron sedimentos y detectaron un nivel de agua de 40 centímetros.

“Por ello, el Puesto de Comando determinó modificar la estrategia de intervención para adaptar los métodos de búsqueda a las variables hidráulicas y geológicas de la mina”, precisaron.

En las acciones de búsqueda y rescate participan las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con autoridades de Sinaloa, la brigada USAR y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa.

El pasado 26 de marzo, las autoridades reportaron la tragedia ocurrida el día previo, el cual, de acuerdo con la CNPC, ocurrió debido al colapso de una presa de jales en la mina en la que se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones.

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas. Uno de ellos fue rescatado con vida más de 100 horas después.

La Crónica de Hoy 2026