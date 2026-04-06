Detienen en Quintana Roo a dos integrantes de un grupo delictivo transnacional

Detienen a integrantes de un grupo delictivo transnacional

El día de hoy, el Gabinete de Seguridad de México ha dado a conocer que en el Estado de Quintana Roo han detenido a dos personas que pertenecen a un grupo delictivo delictivo Mafia Cubano – Americana. El Operativo de llevó a cabo, en colaboración de la Secretaria de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional de México (GN) y la Secretaria de Seguridad de Ciudadana de Quintana Roo.

Entre los dos detenidos, se encuentra Remigio “N”, también conocido como “Milo”; se trata de un objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de la organización. Y además cuenta con una orden de extradición a Estados Unidos a causa del tráfico de personas y la delincuencia organizada.

Las autoridades informaron que el arresto ocurrió durante los recorridos de supervisión en el fraccionamiento Residencial Arbolada del municipio Benito Juárez, en donde los agentes de seguridad aseguraron 38 dosis de marihuana y una camioneta color gris.

Posteriormente Remigio “N”, fue trasladado a la Ciudad de México vía aérea con el objetivo de que continúe su proceso de extradición.

Asimismo, se dio a conocer que el otro integrante del grupo delictivo que fue detenido se llama Joseline García Biscaino.