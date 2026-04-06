Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz: movimiento que une, transforma y construye paz en Quintana Roo: Mara Lezama

Mara Lezama

Chetumal.- Rodeada de personas en el gimnasio Nohoch Suku´n, en donde practican su disciplina favorita, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó el papel del deporte como una herramienta clave para fortalecer la salud, fomentar valores y contribuir a la construcción de paz.

Acompañada de Jacobo Arzate, titular de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (CODEQ), y en el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, la Gobernadora añadió que la práctica deportiva no solo mejora la calidad de vida, sino que también impulsa la disciplina, la inclusión, la tolerancia y el trabajo en equipo.

“El deporte forma carácter, fortalece valores, es una herramienta para construir paz. Fomenta la disciplina, promueve la tolerancia, la inclusión y la colaboración. También nos enseña a respetar al adversario, cumplir reglas y convivir de manera sana”, expresó desde el gimnasio Nohoch Suku’n, en la capital del estado.

Por su parte, Jacobo Arzate informó que, en el marco de esta conmemoración, se llevan a cabo diversas actividades físicas en todo el estado, como parte de la Semana de Cultura Física y Deporte. Detalló que, a través de la CODEQ, se han destinado 35.6 millones de pesos para un sistema abierto de becas y estímulos que beneficia a mil 502 deportistas y 96 entrenadores.

Durante el recorrido, también visitaron la Alberca Semiolímpica, el cual fue reaperturado recientemente, tras haber realizado trabajos de mantenimiento al atender de manera pronta y oportuna una fisura que presentaba el piso de la alberca.

“Los invito a que se ejerciten, lo disfruten, cuiden su cuerpo y que juntos sigamos siendo parte de la Construcción de Paz en Quintana Roo porque ¡El deporte es vida!”, concluyó.

Asimismo, destacó una inversión cercana a los 400 millones de pesos a nivel de cancha en infraestructura deportiva, enfocada en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios dignos, inclusivos y accesibles en Quintana Roo, como el gimnasio Nohoch Suku´n.

La Gobernadora también resaltó la colaboración de este gobierno humanista con corazón feminista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en programas de activación física en los 11 municipios, que han beneficiado a más de 86 mil personas. Añadió que la inclusión es una prioridad en este gobierno diferente, por lo que se creó un departamento enfocado en el impulso del deporte adaptado.

Finalmente, Mara Lezama y Jacobo Arzate invitaron a la ciudadanía a incorporarse a la actividad física y adoptar hábitos saludables, al reiterar que el deporte contribuye al bienestar integral y a la construcción de paz social. “¡El deporte es vida!”, concluyeron.