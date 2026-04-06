El plan Operativo de Semana Santa en Sinaloa registra un balance positivo

Operativo Semana Santa

El día de hoy, lunes 6 de abril del 2026, durante la conferencia semanera que encabeza el Gobernador Rubén Rocha Moya, fueron presentados los resultados del Plan Operativo de Semana Santa; el registro mostró un balance positivo

Asimismo, se destacó una importante afluencia turística en los principales centros de esparcimiento, al igual que un notable crecimiento en cuanto a las asistencias que se les entregaron a los turistas, mismas que fueron detalladas por Roy Navarrete Cuevas, el director del Instituto Estatal de Protección Civil.

Por otro lado, Rocha Moya le brindó un amplio reconocimiento a todo el personal que colaboró en dicho operativo, sobre todo a los cuerpos de auxilio que llevaron a cabo una alta cantidad de rescates.

En cuanto a las personas atendidas durante la Semana Santa hubo 913 y las heridas que presentaron iban desde golpes, quemaduras por aguamala y picaduras de mantarraya. Asimismo, hubo 81 rescates a comparación con el año pasado en el que hubo sólo 28. Los rescates dentro del agua se complicaron por el tema de mar de fondo.

De igual manera, Navarrete Cuevas, añadió que entre los incidentes que se presentaron hubo 39 accidentes, 37 traslados y 176 apoyos diversos, generando un total de 1,244 servicios otorgados y resultaron 622 personas lesionadas.

Y señaló que en Badiraguato una persona perdió la vida cuando intento cruzar un río sin que esto tuviera el propósito de ser una actividad recreativa. Mientras que un menor de 15 años de edad se encuentra extraviado en Mazatlán, por lo que se está llevando a cabo un operativo con el objetivo de encontrarlo.

Por último, el gobernador de Sinaloa, mencionó que lamenta la situación, pero que las acciones para encontrar al menor continúan hasta el momento.

“Desde ayer hay un operativo por aire y por tierra, se han movido los helicópteros, sigue el operativo buscándolo, como se hace con cualquier persona, está la Marina muy metida en el tema, ahorita mismo nos comentaron en la Mesa, lamento mucho eso”, concluyó.