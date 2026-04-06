Fiscalía de Michoacán investiga el secuestro y homicidio del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo

Secretario del Ayuntamiento de Ocampo

La Fiscalía del estado de Michoacán informó que, a partir del descubriento del secuestro y homicidio del Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Pedro “N”, se ha iniciado una carpeta de investigación y se indega la presunta responsabilidad de tres personas en el caso.

El cuerpo de Pedro “N” fue localizado sin vida la noche del pasado domingo en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo.

En este sentido, el personal de la Fiscalía General del Estado lleva a cabo diligencias de campo y gabinete que permitan judicializar el hecho.

La institución refrenda su compromiso de actuar con firmeza y rigor técnico-jurídico para garantizar el acceso a la justicia, y reitera que no se escatimarán esfuerzos en las investigaciones hasta el total esclarecimiento de este hecho, y se continuará informando conforme lo permitan las investigaciones.