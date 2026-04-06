Guanajuato será sede de la Olimpiada Nacional 2026

Después de 10 años, el estado de Guanajuato volverá a ser sede de la Olimpiada Nacional 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del país, en el que participarán miles de jóvenes atletas en distintas disciplinas.

El anuncio fue realizado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien destacó que esta competencia representa el máximo escenario del deporte amateur en México y un espacio clave para el desarrollo de nuevos talentos.

“Es considerada un semillero de deportistas por excelencia”, explicó la mandataria, al referirse a la relevancia de este evento que reúne a niñas, niños y jóvenes de entre 9 y 23 años en más de 50 disciplinas deportivas.

En esta edición, Guanajuato será sede de cuatro disciplinas: clavados, natación, natación artística y frontón, que se desarrollarán en diferentes municipios del estado entre abril y mayo.

La ciudad de León albergará las competencias de clavados del 17 al 26 de abril en el Centro Acuático León 1, con la participación de más de 300 atletas. Posteriormente, del 4 al 10 de mayo, el mismo recinto será sede de natación, donde competirán más de mil deportistas.

Por su parte, la disciplina de natación artística se llevará a cabo en la ciudad de Guanajuato capital, en el Macrocentro Deportivo CODE 1, del 24 al 29 de mayo, con cerca de 300 participantes.

En tanto, el frontón tendrá como sede el municipio de Irapuato, en la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña, del 12 al 29 de mayo, donde se espera la participación de más de 700 atletas.

En total, se prevé que el estado reciba a más de 2 mil 500 deportistas provenientes de todo el país, lo que también generará una importante derrama económica y proyección turística para la entidad.

La directora de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato, Yendi Cortinas López, señaló que ser sede es un reconocimiento a la infraestructura deportiva y a la capacidad organizativa del estado, así como a la confianza de la CONADE.

Durante el anuncio también participaron figuras del deporte como la entrenadora Arantxa Chávez Muñoz, quien resaltó que estas competencias representan el inicio del camino hacia eventos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos.

Asimismo, la joven clavadista Ana Paula Verdad Flores compartió su experiencia como medallista, destacando que este tipo de competencias impulsan a las nuevas generaciones a seguir preparándose y alcanzar sus metas.

Las Olimpiadas Nacionales, que este año cumplen 30 años de existencia, también tendrán como sedes a estados como Puebla, Nayarit, Yucatán y Tlaxcala, siendo Puebla la sede principal.

La gobernadora reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el deporte en la entidad mediante inversión en infraestructura, capacitación de entrenadores y apoyo integral a los atletas.