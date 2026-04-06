Implementan operativo de seguridad en carretera México–Veracruz por bloqueo de campesinos en Tlaxcala

Autoridades del estado de Tlaxcala implementaron un operativo de seguridad en la carretera federal México–Veracruz, a la altura del municipio de Nanacamilpa, ante el bloqueo realizado por campesinos y transportistas como parte de un paro nacional.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con áreas de vialidad y seguridad, desplegaron acciones preventivas para mantener el orden y salvaguardar tanto a los manifestantes como a los automovilistas afectados.

El operativo tiene como principal objetivo evitar incidentes mayores y garantizar la seguridad en una de las vías más importantes de la región, la cual se ha visto severamente afectada por el cierre total de la circulación en ambos sentidos.

Además, el gobierno estatal mantiene un monitoreo constante en puntos estratégicos como el Arco Norte y otras carreteras relevantes, ante la posibilidad de que se registren más bloqueos derivados de la movilización nacional.

La protesta forma parte de un movimiento encabezado por campesinos, quienes exigen mejores condiciones para la comercialización de sus productos, especialmente granos como maíz y cebada. Los inconformes denuncian que no han podido vender sus cosechas y piden la intervención de autoridades estatales y federales para atender sus demandas.

El cierre carretero ha generado afectaciones importantes en la movilidad, con largas filas de vehículos detenidos y complicaciones para quienes buscan trasladarse hacia la Ciudad de México o hacia el estado de Veracruz. Incluso, autoridades federales han advertido que no hay paso en algunos tramos, por lo que recomiendan evitar la zona.

Como parte de las medidas implementadas, las autoridades sugirieron rutas alternas para los conductores, con el fin de reducir el impacto del bloqueo y facilitar la circulación en la región.

Asimismo, el gobierno hizo un llamado a los manifestantes para privilegiar el diálogo como vía de solución, con el objetivo de evitar mayores afectaciones económicas y sociales.

Este bloqueo se suma a una serie de movilizaciones a nivel nacional por parte de agricultores y transportistas, quienes han anunciado protestas en distintas carreteras del país para exigir mejores condiciones laborales y mayor seguridad en las vías.

Mientras tanto, las autoridades continúan con el operativo en la zona, en espera de que se logren acuerdos que permitan liberar la vialidad y restablecer la normalidad en esta importante ruta del país.