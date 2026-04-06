Puebla se posiciona como el epicentro del deporte en México

Puebla: epicentro del deporte

El Estado de Puebla se consolida como un referente nacional en cuanto a la organización de competencias deportivas de alto nivel, a razón de los encuentros internacionales deportivos que han tenido lugar en la entidad.

El gobernador Alejandro Armenta Mier, destacó que, del 7 al 12 de abril, el Estado se va va convertir en sede del Mundial de Tiro con Arco 2026; un evento en el que se van a reunir más de 400 atletas que provienen de destintos países, como Alemania, Estados Unidos, Francia, China, Brasil, España y México. Asimismo, las transmisiones estarán disponibles para más de 150 países.

Esta actividad forma parte de una estrategia integral que es política de Puebla y que además lo posiciona como epicentro del deporte en México, después de haber albergado recientemente los Juegos Escolares Nacionales en los que participaron más de 20 mil atletas. Todas estas actividades ayudan a fortalecer la economía local por medio de la ocupación hotelera, el turismo y la distribución de la riqueza, lo que beneficia a diversos sectores.

Por otro lado, Mauricio García, el encargado de despacho de la Secretaría de Deporte y Juventud, dio a conocer que el evento contará con dos sedes: la primera va a ser el Parque del Arte, en donde se realizarán las eliminatorias de los días 7,8, 9 y 10 de abril.

La segunda sede va a ser el Zócalo de la ciudad, que albergará las finales los días 11 y 12 de abril en un estadio provisional que cuenta con una capacidad para mil 200 personas por sesión.

Por su parte, la subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio, reconoció el desempeño del equipo de voleibol Guerreras de Puebla, destacando que las jóvenes deportistas disputaron más de 20 encuentros a lo largo de la temporada, lo que las llevó a posicionarse como un ejemplo de esfuerzo y dedicación.

De está manera, el Gobierno de Puebla reafirma que, mediante la coordinación con instancias federales, municipales y organismos deportivos, se promueve el talento, la cultura y la actividad física, además de que se impulsa el desarrollo integral del Estado.