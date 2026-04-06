Rubén Rocha afirma que las licitaciones en Sinaloa se hacen bajo estricto apego a la ley

Licitaciones en Sinaloa

El gobernador Rubén Rocha Moya hablo respecto a los procedimientos de licitaciones públicas y destacó que se hacen bajo estricto cumplimiento de la ley, lo cual ha permitido que Sinaloa sea uno de los cinco estados del país con cero observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Declaró que las transacciones se hacen conforme a la ley para proteger tanto a la institución convocante, como a las empresas que resulten ganadoras de los concursos.

“La ley se aplica para todos, para proteger al individuo, para proteger las transacciones ¿A quién proteges? Pues proteges a la institución y también proteges a la empresa ¿Por qué? Porque la ley se le aplica para la institución y para la empresa, con la que tienes alguna relación de intercambio de servicios”, añadió.

Sandra Angulo Cázares, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, recordó que las empresas que entran a las licitaciones públicas tienen que cumplir con todos los requisitos y presentar la documentación requerida por ley.

Entre los requerimientos se encuentran las opiniones de cumplimiento fiscal positivas emitidas por el SAT, Infonavit e IMSS, y en el caso de proveeduría de alimentos, estos deben contar con la certificación de un laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación.