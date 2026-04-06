Sinaloa brindará apoyo a productores para comercializar maíz

Sinaloa

Durante su conferencia Semanera, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya informó que el monto que será destinado a productores para apoyar la comercialización del maíz sinaloense esta por definirse y que será entregado según los acuerdos previamente establecidos.

Declaró que se ha trabajado en coordinación y con total respaldo del Gobierno Federal, para cumplir con los acuerdos establecidos en beneficio de los 25 mil 300 productores en el estado.

A la fecha ya está colocada el 85% de la cosecha sinaloense, mediante acuerdos firmados por las empresas harineras, pecuarias y los industriales nixtamaleros.

Ismael Bello Esquivel, secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Sinaloa declaró que a partir del 15 de mayo se generalizarán las cosechas en Sinaloa.

Además reafirmo que los apoyos para los productores sinaloenses están siendo atendidos de manera muy puntual y conforme a los plazos establecidos.