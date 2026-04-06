Tamaulipas supera los 2.2 millones de turistas en Semana Santa; destacan estrategia de seguridad

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, el estado de Tamaulipas registró la llegada de más de 2.2 millones de turistas, una cifra que refleja un incremento importante en la afluencia de visitantes y que, de acuerdo con autoridades estatales, confirma el éxito de la estrategia de seguridad implementada en la entidad.

El gobernador, Américo Villarreal Anaya, informó que estos resultados son producto de la planeación, coordinación institucional y el esfuerzo conjunto de diversas dependencias para garantizar la seguridad de quienes visitan el estado.

El mandatario destacó que no solo los destinos de playa fueron los más concurridos, sino también los llamados Pueblos Mágicos y sitios de naturaleza, como los ubicados en municipios como Gómez Farías y Ocampo, lo que muestra una diversificación en la oferta turística del estado.

Asimismo, señaló que este incremento en el turismo responde a un trabajo previo en materia de seguridad y atención al visitante, lo que ha permitido que las familias disfruten de los distintos destinos en un ambiente de tranquilidad. “Las y los turistas continúan disfrutando en paz y seguridad”, reiteró el gobernador durante un acto oficial en Ciudad Victoria.

La estrategia de seguridad implementada durante estas vacaciones incluyó operativos coordinados entre fuerzas estatales, federales y cuerpos de emergencia, con el objetivo de brindar protección tanto a turistas como a habitantes locales. Estas acciones formaron parte de un plan integral que se mantuvo activo durante todo el periodo vacacional.

De acuerdo con los primeros balances, el flujo turístico superó las expectativas, consolidando a Tamaulipas como un destino atractivo en el país, especialmente para quienes buscan playas, naturaleza y actividades recreativas en familia.

El gobernador también hizo un llamado a los servidores públicos a mantener el impulso que vive la entidad, con el fin de consolidarla como un referente turístico a nivel nacional, promoviendo el desarrollo social, económico y el bienestar de la población.

Este crecimiento en la llegada de visitantes representa un impacto positivo para la economía local, ya que beneficia a sectores como el comercio, la hotelería y los servicios turísticos, generando empleo y fortaleciendo la actividad económica en distintas regiones del estado.

Sin embargo, autoridades también reconocieron que, pese a los buenos resultados en afluencia, es importante mantener y reforzar las medidas de seguridad y prevención para garantizar que futuras temporadas vacacionales continúen desarrollándose en condiciones óptimas.