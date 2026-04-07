Continúan extrayendo agua de la mina en la que permanecen atrapados los mineros en Sinaloa

Trabajos de rescate de mineros en Sinaloa (@CNPC_MX/x)

Con el objetivo de poder acceder a la zona cero del lugar y avanzar con el rescate de los tres mineros que siguen atrapados desde el pasado 25 de marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal informó que el sistema de achique a agua desplegado ha sido “optimizado” gracias al montaje de una segunda línea de conducción en la electrobomba principal.

Esto va a repercudir en cuanto a a los tiempos de evacuación hídrica en el área de trabajo.

“Actualmente, el sistema sostiene un caudal de extracción de 9,5 litros por segundo, lo que equivale a un volumen desalojado de 34.200 litros por hora, manteniendo la estabilidad del flujo de salida de agua”, explicó la SSPC.

De igual manera, se han instalado dos genéfonos, que son dispositivos de telefonía sin necesidad de energía externa o baterías, para poder mantener una comunicación eficaz con los equipos que están trabajando en la extracción.

En el caso de los familiares de los mineros atrapaos, las autoridades desarrollaron sesiones informativas con los familiares de los tres mineros atrapados para mantenerlos informados.

El operativo de rescate cuenta con la participación de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al igual que con el apoyo de las autoridades de Sinaloa, la brigada USAR y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa.

Por el momento, solo ha sido posible rescatar a uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados después de que una prensa de jales de la mina colapsara con 25 trabajadores que se encontraban ha realizando excavaciones en la cuadrilla. De ese total, por sus propios medios, 21 mineros lograron salir ilesos, sin embargo cuatro personas quedaron atrapados. Uno de ellos fue rescatado con vida más de 100 horas después.

Con información de Sinaloa EFE