Destacan inversión histórica en obra deportiva comunitaria en Puebla

La secretaria de Bienestar de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, aseguró que en el estado se está realizando una inversión histórica en obra comunitaria, especialmente en infraestructura deportiva, con el objetivo de transformar la vida de las personas desde sus propias comunidades.

Durante la presentación de avances del Programa de Obra Comunitaria, la funcionaria señaló que este modelo, impulsado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, ha logrado la ejecución de cientos de proyectos en distintos municipios del estado, consolidando una política que pone al pueblo en el centro de las decisiones.

De acuerdo con la información oficial, se han realizado 410 proyectos comunitarios en 110 municipios, distribuidos en 31 microrregiones. Estas acciones forman parte de una estrategia alineada con la visión del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en atender las causas de la desigualdad social.

La Secretaria de Bienestar destacó que este programa no solo busca mejorar la infraestructura, sino también fortalecer la participación ciudadana. En este sentido, explicó que muchas de las decisiones sobre las obras se toman en asambleas comunitarias, lo que permite que los recursos se utilicen de acuerdo con las necesidades reales de la población.

Uno de los aspectos que llamó la atención es el papel de las mujeres dentro del programa, ya que son ellas quienes en muchos casos ocupan el cargo de tesoreras. Según García Chávez, esto ha permitido una mejor administración de los recursos, demostrando su capacidad para hacer rendir el presupuesto en beneficio de sus comunidades.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta destacó que el Programa de Obra Comunitaria ha ejecutado más de 4 mil 500 acciones con una inversión cercana a los mil millones de pesos, lo que calificó como un ejercicio democrático sin precedentes. Además, señaló que este modelo se basa en principios de bioética social y humanismo.

Para este año, se contempla una inversión adicional de 200 millones de pesos, de los cuales 100 millones serán destinados a la rehabilitación de espacios deportivos y otros 100 millones al impulso del turismo comunitario. Estas acciones buscan no solo mejorar la infraestructura, sino también generar desarrollo económico y social en las regiones.

El mandatario estatal también subrayó la importancia de que los proyectos deportivos incluyan actividades y programas que les den vida a los espacios, evitando que se conviertan en instalaciones abandonadas.

Asimismo, informó que en regiones como la Mixteca se han construido jagüeyes como medida para enfrentar la sequía, lo que demuestra que el programa también atiende otras problemáticas prioritarias.

Para concluir, las autoridades señalaron que este modelo de trabajo busca fortalecer el bienestar de la comunidad, promoviendo participación ciudadana y asegurando que las acciones de gobierno respondan a las necesidades reales de la población.