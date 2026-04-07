Feria de Puebla 2026 y GLOW: así buscan atraer más de 400 mil visitantes

Puebla apuesta por el turismo en 2026

A fin de fortalecer la proyección nacional de la entidad como un destino turístico, el Gobierno del Estado de Puebla presentó la Feria de Puebla 2026 y los eventos “Por Amor a Puebla”, una estrategia integral que pretende impulsar la riqueza cultural, gastronómica y natural.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, destacó que esta edición de la feria se trata de un esfuerzo colectivo, construido junto a cámaras empresariales, asociaciones, turoperadores, cocineras tradicionales, artesanos y productores, que garantiza un modelo incluyente y con beneficios directos para las y los productores.

También resaltó que el estado actualmente es el cuarto más visitado de la República Mexicana y que la derrama económica supera los 1,040 millones de pesos, con una ocupación hotelera del 97% en períodos recientes.

Además, dijo que esta feria integrará actividades para todos los sectores de la población, pues contará con experiencias familiares, culturales y de entretenimiento, las cuales fortalecen el arraigo, promueven el consumo local y amplían la estancia promedio de visitantes nacionales e internacionales.

Puebla apuesta por el turismo en 2026 (Especial)

Festival Internacional GLOW

También se anunció que del 11 al 19 de abril, en el Centro Histórico de Puebla, se estará realizando el Festival Internacional GLOW, que contará con la participación de artistas nacionales e internacionales y la intervención de 16 inmuebles emblemáticos, según lo informó la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera.

Se estima que este evento cuente con una asistencia de más de 425 mil visitantes y una derrama económica cercana a los 200 millones de pesos, lo que consolida a Puebla como referente global en eventos culturales y tecnológicos.

Por último, se destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el uso del espacio público y promueven la participación comunitaria, especialmente de jóvenes y talento local.