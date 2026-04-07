Implementan operativo para supervisar transporte urbano en Culiacán

Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y garantizar la seguridad de los usuarios, el Gobierno de Sinaloa puso en marcha un operativo de verificación de unidades del transporte urbano en la capital del estado.

De acuerdo con información oficial, inspectores de la Dirección de Vialidad iniciaron este martes un programa de supervisión que contempla la revisión de alrededor de 550 camiones pertenecientes a 50 rutas que operan en la ciudad.

El operativo es encabezado por Jesús Rodolfo García Soto, jefe del Departamento de Supervisión del Transporte, quien explicó que estas acciones buscan asegurar que las unidades se encuentren en condiciones adecuadas para brindar un servicio digno a la población.

Durante las inspecciones, las autoridades revisan aspectos como la limpieza de las unidades, el estado de los asientos y las condiciones generales de los camiones, con el fin de garantizar comodidad y seguridad a los usuarios del transporte público.

“El objetivo es verificar que las unidades estén en óptimas condiciones y que el servicio sea de calidad”, señaló el funcionario, quien destacó que este operativo se mantendrá de forma permanente hasta lograr una mejora significativa en el sistema de transporte.

Además, se informó que existe una meta de corto plazo para regularizar el servicio, estimando que en un periodo de entre un mes y mes y medio se puedan observar resultados positivos en las condiciones del transporte urbano en Culiacán.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en este proceso, reportando cualquier irregularidad o mala práctica detectada en las unidades. Para ello, se puso a disposición un número de WhatsApp disponible las 24 horas, donde los usuarios pueden enviar quejas, videos o evidencias que permitan a los inspectores actuar de manera más eficiente.

Este tipo de operativos forman parte de una estrategia más amplia del gobierno estatal para mejorar la movilidad y fortalecer la calidad de los servicios públicos, especialmente en un contexto donde el transporte urbano es utilizado diariamente por miles de personas.

Cabe señalar que estas acciones también buscan generar mayor confianza entre la población, al garantizar que las unidades cumplan con los estándares necesarios para operar, evitando riesgos y mejorando la experiencia de traslado.

Autoridades reiteraron que la supervisión será constante y que no se descarta aplicar sanciones a aquellas unidades o concesionarios que no cumplan con las normas establecidas, ya que el objetivo principal es ofrecer un transporte seguro, eficiente y digno para todos los usuarios.