Ulises Mejía Haro consolida ventaja en camino a la gubernatura de Zacatecas

Ulises Mejía Haro

En Zacatecas se perfila una tendencia clara en las preferencias ciudadanas, a 11 semanas de que abran los registros para definir a quien va a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en los 17 estados.

Una serie de encuestas nacionales coinciden en la existencia de una ventaja sostenida de Morena en la entidad, al igual que en el posicionamiento del diputado federal Ulises Mejía Haro como el perfil mejor evaluado dentro de la posible coalición Morena-PT-Verde.

Rumbo al próximo proceso y de acuerdo con la más reciente medición, Morena ha mantenido una ventaja superior a los 16 puntos frente a otras fuerzas políticas, consolidando así su competitividad.

Por su parte, Ulises Mejía Haro ha registrado una diferencia de prácticamente 20 puntos a comparación de sus competidores más cercanos, entre los que se encuentra el diputado federal José Narro Céspedes, al igual que las senadoras Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, y Verónica Díaz, de Morena.

Asimismo, en cuanto a escenarios de careo en relación a perfiles de otras fuerzas políticas, Ulises Mejía Haro también se mantiene a la cabeza, reforzando su competitividad y la posibilidad de retener el triunfo para Morena en Zacatecas.

En cuanto a la metodología, el estudio fue aplicado a personas mayores de 18 años que residen en Zacatecas y se utilizó un muestreo aleatorio simple con un tamaño de muestra de 1,000 casos efectivos telefónicos. En base a esto fue posible concluir en estimaciones con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±3.1%, bajo el supuesto de varianza máxima.

Dicho levantamiento se llevo a cabo del 22 al 24 de marzo de 2026 por la casa encuestadora SRC Statistical Research Corporation S.A. de C.V.