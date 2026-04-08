Contrarreloj buscan a último minero en Santa Fe, Sinaloa; rescatan sin vida al tercero

Los trabajos de búsqueda del último minero continúan a 14 días de la tragedia (SSPC)

Mina Santa Fe — Autoridades trabajan contrarreloj para tratar de encontrar con vida al último minero que sigue atrapado desde hace 14 días en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, luego de que este día fuera encontrado sin vida otro de los trabajadores en uno de los túneles.

“El Comando Unificado que coordina las acciones de búsqueda en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, informa que se localizó a un minero sin vida”, reportó la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) en un comunicado.

El hallazgo del cuerpo del tercer minero se registró este miércoles al ser confirmado por el Comando Unificado que coordina las acciones de rescate en la zona, luego de 14 días de búsqueda ininterrumpidos por parte de las dependencias que colaboración en estas labores .

La SSPC señaló que tras localizar el cuerpo del minero, del que no se ha revelado su identidad, se llevaron a cabo los procedimientos técnicos para su recuperación y traslado.

Por su parte, la Fiscalía General de Sinaloa comunicó el inicio de las diligencias para llevar el cuerpo del minero a la unidad forense, donde se realizarán las pruebas necesarias para confirmar su identidad.

En tanto, los trabajos de búsqueda continúan en la mina Santa Fe para tratar de localizar con vida al último de los mineros que sigue desde el pasado 25 de marzo en el interior de la mina Santa Fe.

La Crónica de Hoy 2026