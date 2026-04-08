El Estado Mexicano no Desaparece Personas; hoy se Busca y se Acompaña a las Víctimas: Pável Jarero

Pável Jarero

En relación al reciente informe que público el Comité de la ONU en el que habla acerca de las desapariciones forzadas, el senador Pável Jarero ha dejado su postura firme al señalar que el análisis debe de considerar las condiciones actuales de México y no sólo limitarse a los periodos pasados.

Pável Jarero enfatizó en que el fenómeno de las desapariciones en el país necesitan de una visión integral que ponga en el centro a las víctimas y sus familias, en lugar de presentar interpretaciones que no reflejan los cambios institucionales que se han dado recientemente.

Además, el senador, añadió que, a diferencia de otras etapas de la vida pública nacional, el día de hoy existe una política que se enfoca en la búsqueda de personas, al igual que en el acompañamiento a víctimas y en el fortalecimiento de las capacidades del Estado.

“Hoy hay un Estado que busca, que trabaja y que no se esconde frente a esta realidad”, afirmó al respaldar la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien calificó el informe de la ONU como tendencioso.

Asimismo, coincidió que el Estado no se encuentra rebasado por este problema; al contrario, ofrece resultados.

De igual manera, preciso que, en la actualidad no existe una política de desaparición desde el Estado mexicano .

“Es fundamental decirlo con claridad: el Estado mexicano no desaparece personas. Hay un compromiso con la verdad, con la justicia y con no abandonar a nadie”, sostuvo.

Aún así, el senador se tomo el tiempo de reconocer que el problema de las desapariciones continua siendo uno de los mayores retos de México, por lo que llamó a mantener el esfuerzo institucional y social para que sea atendido con responsabilidad.