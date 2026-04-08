Inicia Etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla

Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026

Puebla continua siendo el epicentro del deporte con el inicio de las actividades de la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, en el que participan más de 400 arqueros de 32 países. El evento se desarrolla en el estadio provisional instalado en el Parque del Arte.

A lo largo de la competencia, las y los poblanos pudieron disfrutar sin costo alguno de la clasificación general de los 48° de final en la modalidad de arco compuesto; las eliminatorias directas tendrán lugar el día de hoy.

Asimismo, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de sentir de cerca la pasión de la arquería por medio de los talleres recreativos que se llevaron a cabo.

Por su parte, Mariana, una ciudadana de la capital poblana, expresó que es se trata de una gran oportunidad para conocer y disfrutar de este disciplina. Además de promover la práctica del deporte, tener la oportunidad de poder convivir de cerca con los atletas olímpicos, es una gran manera de inspirara a las futuras generaciones a conseguir sus sueños.

De igual manera, como parte del recibimiento de las delegaciones que participan, el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Deporte y Juventud, en coordinación con la World Archery México, organizó una cena de bienvenida, en la que destacaron las participaciones de danzas típicas para denostarle al mundo la diversidad cultural de la entidad.

En su intervención, Mauricio García Castillo, encargado de Despacho de la Secretaría de Deporte y Juventud, explicó que en la entidad el deporte se impulsa, se transforma y se garantiza para todas y todos, gracias a la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Por último, Gabriel Ramos Rodríguez, presidente de la World Archery México, reconoció que el Estado cuenta con las condiciones necesarias de seguridad e infraestructura deportiva para poder llevar ser sede de esta copa del mundo. Por lo que invitó a las y los habitantes de Puebla a disfrutar de las finales de este evento de talla mundial que se realizarán el día 12 de abril en el zócalo capitalino.