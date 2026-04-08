Manolo Jiménez da inicio a la Caravana ¡Vamos equipo! ¡Vamos México!

Caravana ¡Vamos equipo! ¡Vamos México!

Encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Monclova, Coahuila la Caravana ¡Vamos equipo! ¡Vamos México!, dio inicio a su recorrido que tiene el objetivo de llevar el espíritu del fútbol a todo el estado como parte de una estrategia de integración social que se enfoca en la convivencia familiar, la cultura y deporte.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia Coahuila Pa’l Mundo, con la que se busca proyectar al estado más allá de sus fronteras, al mismo tiempo que se fortalece el tejido social con actividades para toda la población.

En cuanto al Mundial de fútbol que tendrá lugar en México en los meses de junio y julio, Jiménez Salinas destacó que Coahuila está preparado para sumarse a esta celebración desde sus colonias, barrios y ejidos.

La Caravana ¡Vamos equipo! ¡Vamos México!, tiene contemplado, ofrecerle, durante siete semanas, a los principales municipios experiencias gratuitas a muchas personas. Asimismo, la ruta está integrada por 18 caravanas.

Entre estas dinámicas se encuentran torneos deportivos, juegos interactivos, experiencias de realidad inmersiva, concursos de talento, actividades infantiles, al igual que presentaciones de artistas locales. La experiencia de participación es de 27 mil asistentes.

Asimismo, el gobernador de Coahuila expresó que el deporte es una forma clave para unir a la sociedad, lo que a la vez genera entornos positivos y también impulsa el turismo. Durante la temporada vacacional de Semana Santa 2026, los ocho pueblos Mágicos del estado, recibieron a más de 470 mil visitantes, generando una derrama económica mayor a 500 millones de pesos.

Por último, invito, tildándolo de importante, a los jóvenes y a sus familias a acudir a este tipo de actividades.