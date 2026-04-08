Puebla se convierte en epicentro del tiro con arco mundial

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 en Puebla (Especial)

Más de 400 arqueros y arqueras provenientes de 20 países se han dado cita en el Parque del Arte para disputar la primera etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, un encuentro que, desde sus primeras jornadas, ya perfila a la capital poblana como un escenario de alcance global.

Entre tensiones de cuerda, miradas fijas al blanco y respiraciones contenidas, las delegaciones de países como Alemania, España, Colombia, Brasil, China Taipéi, Corea, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Países Bajos, Turquía y México buscan avanzar a la fase final, donde solo la exactitud absoluta marca la diferencia.

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 en Puebla (Especial)

Rubén Montes, entrenador del equipo español, no dudó en calificar a la ciudad como una sede excepcional. Y por su parte, la organización, dijo, que se está a la altura de cualquier escenario internacional, mientras que la calidez de su gente y la calidad de las instalaciones terminan por completar la experiencia.

Para René Palacios, integrante del staff con trayectoria en España, el torneo tiene un significado especial pues volver a México “Es una ciudad muy bonita, con gran riqueza cultural”.

Desde Colombia, la arquera Sara López también destacó el desarrollo de la competencia, pues el clima, cercano al de su país, y la organización han hecho de su estancia una experiencia cómoda. A eso se suma la gastronomía, que no ha pasado desapercibida.

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 en Puebla (Especial)

Una percepción similar comparte Claudia de la Cruz, de la delegación de Guatemala, quien resume la experiencia en una frase: sentirse como en casa. Incluso, dice, la vista desde su hospedaje se vuelve parte del recuerdo.

Pero el impacto del evento no se limita a quienes compiten pues desde las gradas, asistentes como Vanesa Arcos subrayan la relevancia de que un torneo de esta magnitud llegue a Puebla, al considerar que impulsa tanto el deporte como el turismo. Para Martín Otamendi, practicante de tiro con arco desde hace tres años, la emoción es distinta: ver un campeonato de este nivel en su ciudad representa un orgullo personal.

Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026

La fase clasificatoria se desarrolla del 7 al 10 de abril en el Parque del Arte, con acceso gratuito para el público. Las finales, en cambio, trasladarán la emoción al corazón de la ciudad: el Zócalo poblano, donde el 11 y 12 de abril se instalará un estadio provisional con capacidad para 1,200 personas.

Este encuentro marca el inicio del serial internacional que recorre distintas sedes del mundo y reúne a las principales figuras del tiro con arco en sus modalidades de arco recurvo y compuesto.