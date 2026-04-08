Salud Municipal Cd Juárez orienta a adolescentes sobre riesgos por adicciones

Salud Municipal Cd Juárez

La Dirección de Salud Municipal de Ciudad Juárez impartió una plática informativa sobre tabaco y alcoholismo a adolescentes del internado Integración y Formación para Adolescentes “El Camino”, con el propósito defortalecer la prevención de adicciones.

La actividad fue coordinada por personal del Centro de Salud Urbano B (CESUB), según detallo Daphne Patricia Santana Fernández, titular de la dependencia.

Se abordaron temas de consumo de tabaco y alcohol en la adolescencia como un problema crítico que afecta directamente la salud pública, por representar el inicio de más adicciones o situaciones de riesgo.

Los participantes conocieron riesgos y consecuencias asociados al consumo de estas sustancias, entre ellos daño cerebral permanente, rápida dependencia, bajo rendimiento escolar, alteraciones en la conducta y afectaciones a la salud integral.

Parte del objetivo de estos talleres es motivar a los jóvenes para crear vínculos de confianza que promuevan una comunicación abierta que fortalezca la autoestima y la capacidad de tomar decisiones informadas.

Recordaron que se mantiene activa la “Línea de la Vida”, servicio de atención telefónica disponible en el país para brindar orientación en temas de adicciones.