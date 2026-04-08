Estados

Se abordaron temas de consumo de tabaco y alcohol en la adolescencia como un problema crítico que afecta directamente la salud pública

Salud Municipal Cd Juárez orienta a adolescentes sobre riesgos por adicciones

Por Fátima Chávez
Salud Municipal Cd Juárez

La Dirección de Salud Municipal de Ciudad Juárez impartió una plática informativa sobre tabaco y alcoholismo a adolescentes del internado Integración y Formación para Adolescentes “El Camino”, con el propósito defortalecer la prevención de adicciones.

La actividad fue coordinada por personal del Centro de Salud Urbano B (CESUB), según detallo Daphne Patricia Santana Fernández, titular de la dependencia.

Se abordaron temas de consumo de tabaco y alcohol en la adolescencia como un problema crítico que afecta directamente la salud pública, por representar el inicio de más adicciones o situaciones de riesgo.

Los participantes conocieron riesgos y consecuencias asociados al consumo de estas sustancias, entre ellos daño cerebral permanente, rápida dependencia, bajo rendimiento escolar, alteraciones en la conducta y afectaciones a la salud integral.

Parte del objetivo de estos talleres es motivar a los jóvenes para crear vínculos de confianza que promuevan una comunicación abierta que fortalezca la autoestima y la capacidad de tomar decisiones informadas.

Recordaron que se mantiene activa la “Línea de la Vida”, servicio de atención telefónica disponible en el país para brindar orientación en temas de adicciones.

Tendencias