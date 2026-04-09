Aumentan accidentes en San Luis Potosí

Al alza accidentes en San Luis Potosí

De acuerdo con los últimos registros de mortalidad del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), los accidentes son considerados como la cuarta causa de muerte en San Luis Potosí. En ese sentido, de 16 modalidades catalogadas como accidentes, se registraron diferentes porcentajes en nueve de ellas en lo que va del año.

Por otro lado, la Secretaría de Salud detalló que, pese al aumento en varios rubros, también se han presentado reducciones significativas. Entre ellas destacan los casos de violencia familiar y heridas con arma de fuego, que disminuyeron 24 y 27 por ciento, respectivamente.

Respecto a ello, la secretaría registró un caso de mordedura por serpiente de coral. A esto se suman cuatro intervenciones por envenenamiento accidental o exposición a sustancias nocivas,25 casos adicionales de mordeduras por otros mamíferos, y 5 reportes por contacto traumático con animales y plantas venenosas.

En contraste, el Inegi explicó que los incrementos se concentran en accidentes relacionados con exposición a riesgos físicos y ambientales. Contabilizó seis atenciones por asfixia; 22 casos de exposición al humo, fuego y llamas, 13 más que en 2025, lo que representa un aumento del 144 por ciento y 26 incidentes por contacto con calor y sustancias, 22 más que el año pasado, equivalente a un incremento del 550 por ciento.

En materia de movilidad, el reporte de la institución señala un incremento del 100 por ciento en peatones lesionados en accidentes de transporte, así como un alza del 15 por ciento en percances con vehículos de motor.

Hasta el momento no se han confirmado casos de quemaduras solares, ni de ahogamiento o sumersión no mortal en la entidad.

La Crónica de Hoy 2026