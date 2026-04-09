Calidad del aire en San Luis Potosí tras el incendio

Realización de actividades físicas

El reciente incendio ocurrido en San Luis Potosí en la zona industrial ha clasificado la calidad del aire como aceptable -en color amarillo- de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente de San Luis Potosí.

El informe detalló que es posible realizar actividades físicas al aire libre pero por otro lado es recomendable reducir las actividades físicas rigurosas.

El monitoreo se realizó bajo la supervisión del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINAICA)y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Sin embargo la dependencia señaló que se pueden registrar síntomas como irritación en los ojos y síntomas respiratorios como tos, irritación de vías respiratorias, expectoración o flemas, así como dificultad para respirar o sibilancias en personas sensibles.