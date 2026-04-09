IN capacitará funcionarios electorales en Coahuila

Segunda etapa de capacitación del INE en Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila iniciará la segunda etapa de capacitación dirigida a más de 34 mil ciudadanos seleccionados para integrar las mesas directivas de casilla en la próxima jornada electoral.

De acuerdo con la autoridad electoral, esta fase se llevará a cabo del 12 de abril al 6 de junio de 2026 e incluye la entrega de nombramientos y la toma de protesta de 34 mil 304 ciudadanas y ciudadanos.

Los participantes serán responsables de organizar y operar las casillas durante la elección programada para el 7 de junio, garantizando el correcto desarrollo del proceso democrático.

El vocal ejecutivo del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, señaló que esta etapa es fundamental para asegurar el adecuado funcionamiento de la democracia y la participación ciudadana.