Laura Artemisa asegura que garantizar el derecho al agua es una prioridad para el Gobierno de Puebla

Laura Artemisa

“Para atender una de las principales carencias de la población como es el suministro de agua potable, se conformarán siete delegaciones que atenderán el tema, siempre con transparencia en la aplicación de recursos”, explicó la titular de la Secretaría de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, durante la conferencia matutina encabezada por el gobernador de Puebla Alejandro Armenta.

Asimismo, García Chávez, dio a conocer que a la brevedad va a estar lista una plataforma en la cual la ciudadanía se va a poder registrar con el objetivo de identificar a quienes son las personas que necesitan del servicio.

En primera instancia van a ubicar a aquellos que reciben el servicio de Agua de Puebla pero no de manera continua y permanente, al igual que como quienes habitan en asentamientos irregulares, lo que ocasiona que carezcan de agua.

“De esta manera cumplimos nuestra palabra al responder a una necesidad fundamental como el derecho al agua, así nos lo ha instruido nuestro gobernador Alejandro Armenta; a la par verificaremos que la población cuente con tinacos para el almacenamiento”.

Lo anterior se llevara a cabo de manera articulada con la Coordinación de Obra Comunitaria de la que Laura Artemisa García señaló que la Secretaría de Infraestructura entregará las pipas para iniciar paulatinamente con la distribución del vital líquido a lo largo del mes de abril.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de atender las necesidades más urgentes de la población.