Mazatlán se convierte en el epicentro del motociclismo

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A partir del día de hoy Mazatlán se va convertir en el epicentro del motociclismo con el incido la Semana Internacional de la Moto 2026, que se extenderá cabo hasta el 11 de abril.

Con el objetivo de formar parte de este tradicional evento que combina adrenalina, música y diversión, motociclistas nacionales y extranjeros comenzaron arribar al puerto para formar parte de este tradicional evento que combina adrenalina, música y diversión.

La relevancia de la Semana Internacional de la Moto, radica no solo en la pasión por el motociclismo, sino también en el papel que juega para la economía y la proyección del puerto.

Por su parte, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, expresó que dicho evento posiciona a Mazatlán como un destino competitivo en cuanto al turismo de convenciones y eventos masivos, debido a que atrae tanto a visitantes extranjeros, como a medios especializados, con lo que la ciudad refuerza su imagen en el mercado global.

Para este año se tiene previsto que asistan más de 15,000 motociclistas y que la derrama económica sea superior a los 800 millones de pesos.

A partir de este jueves va a comenzarse a realizarse las diferentes actividades contempladas para la edición de este año, en el que la Semana Internacional de la Moto celebra su aniversario número 30; entre las actividades se encuentran las rodadas a pueblos cercanos como El Quelite, exhibiciones acrobáticas, concursos de personalización y zonas gastronómicas, así como espectáculos musicales en el Centro de Convenciones.

Asimismo, los conciertos también arrancarán hoy con las actuaciones de Santa Grifa, Los Estrambóticos y Murrieta Sur.

Para mañana está programado un tributo al Rock en Español con Clavería (La Ley), Kenny (La de Los Eléctricos) Guevara (Elefante), Kazz (Amantes de Lola), Cala (Rostros Ocultos), Animalf (Cuca), Chirino (La Ley) y Stone (Víctimas del Doctor Cerebro), además de Merenglas y Grupo Clase A, para cerrar, se contará con la actuación de Pancho Barraza.

Y para terminar el festival, el 11 será el turno de Rock And Roses, Black Beats, Los Madakakers y Mago de Oz. De igual manera, el sábado se llevará a cabo el desfile por el Malecón; conocido como el momento más emblemático, miles de locales y turistas se reúnen para observar las máquinas y el espectáculo que ofrecen los motociclistas.