Morelos promueve su identidad cultural con exposición zapatista en Chapultepec

Exposición “En Morelos hasta las piedras son zapatistas”

El gobierno de Morelos tendrá una promoción cultural y turística a nivel nacional con la inauguración de la exposición “En Morelos hasta las piedras son zapatistas”, en la Galería Reforma Acuario del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Donde la gobernadora Margarita González Saravia mencionó que la muestra enmarca la conmemoración del 107 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, y destacando la importancia de preservar la memoria histórica como base para la transformación social.

La exposición contará con 79 fotografías contemporáneas y cuatro imágenes de archivo que retratan la presencia del Caudillo del Sur en el paisaje, el arte urbano y la vida cotidiana de las comunidades morelenses.

Por su parte, la secretaria de Cultura estatal, Montserrat Orellana Colmenares, señaló que la exposición refleja un fragmento de Morelos al público capitalino, mientras que autoridades de la Ciudad de México destacaron la vigencia de los ideales zapatistas en la actualidad.

La exhibición estará abierta al público hasta el 24 de mayo.