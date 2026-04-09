Puebla anuncia juego Perú vs España que proyecta al estadio Cuauhtémoc internacionalmente

Puebla anuncia juego Perú vs España

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco junto al gobernador Alejandro Armenta Mier anunciaron el partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y España, que se llevará a cabo el próximo 8 de junio.

Este juego forma parte del calendario de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y según las declaraciones del directos de la CONADE, marca el inicio del mundial en Puebla.

Además destacó que actualmente la entidad es sede de la Copa del Mundo de Tiro con Arco y que próximamente albergará la Olimpiada Nacional, además de impulsar la construcción de la Universidad del Deporte.

“Los jóvenes hoy necesitan un camino claro y el deporte y la educación los llevará a buen puerto”, expresó.

Bajo la directriz de la presidenta, Puebla busca que la Copa del Mundo sea accesible para todos, por ello impulsan la estrategias deportivas que lleguen a cada sector. En este sentido la Copa CONADE y la Copa Escolar han reunido hasta el momento, a más de un millón 200 mil niñas y niños en más de 80 equipos.

En su mensaje, el director general de Fútbol de la Federación Peruana, Jean Franco Ferrari, reconoció al gobernador Armenta y afirmó que también están comprometidos para el desarrollo del fútbol.

Por otro lado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán Abal, agradeció la oportunidad de estar en Puebla y destacó el trabajo y promoción que hace el estado. “Vamos hacer que está ciudad disfrute a través del deporte y fútbol”, aseguró.

Durante su participación, Carla López-Malo, secretaria de Desarrollo Turístico detalló que el Mundial 2026 será una gran fiesta cultural, donde se busca que tanto jugadores como visitantes conozcan y disfruten el estado, más allá de los días de partido.

Para este partido se estima la llegada de 144 mil visitantes, así como una derrama económica superior a 350 millones de pesos, sin considerar el consumo dentro del estadio.