Se han concluido 68 puentes, caminos y carreteras en GUERRERO

El programa de Infraestructura Carretera en Guerrero, señaló que se han concluido 68 puentes, caminos y carreteras, donde MegaBachetón, ha tenido una inversión histórica de 50 mil millones de pesos.
Esta inversión ha permitido atender 40 mil 548 km de la red Federal de Carreteras Libres de Peaje y 18 mil km de repavimentación.
La colaboración de 3 mil 140 trabajadores juntos con las mil 100 máquinas permitiendo atender más de 29 mil baches, que junto con el MegaBachetón ha mejorado la reconstrucción de los caminos.
Asimismo, el Programa Nacional de Infraestructura Carretera en cooperación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ha invertido 315 mil 331 millones de pesos en 360 kilómetros de obras concluidas de construcción o modernización de carreteras, 4 mil 500 km de repavimentación con el MegaBachetón y 78 puentes terminados.