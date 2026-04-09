Se incorporan 154 especialistas de la salud a 20 diferentes unidades del IMSS Bienestar en Sinaloa

Especialistas se incorporan a IMSS Bienestar en Sinaloa

Como parte del Programa IMSS Bienestar, dirigido a atender a la población abierta, que no cuenta con seguridad social, el gobernador Rubén Rocha Moya dio a la bienvenida a 154 especialistas y personal de enfermería que se incorporan a 20 hospitales del estado.

El gobernador destacó que uno de los objetivos es convertir a la salud en un derecho efectivo, automático e inmediato y llevarlo al sector de la población que no tiene afiliación a ninguna institución de seguridad social.

“La presidenta acaba de firmar este decreto que se llama Servicio Universal de Salud, es decir, salud para todos, y primero es afianzar esta filosofía que ahora tiene a su cargo el doctor Alejandro Svarch, y segundo es que todas las instituciones de salud atiendan a cualquier paciente, que es universalizar un derecho fundamental que lo marca la Constitución, como es el derecho a la salud”, dijo.

Además se comprometió a adquirir con recursos propios del Gobierno del Estado un equipo especializado, llamado ECMO, que es un oxigenador extracorpóreo utilizado en pacientes que se someten a cirugías en los pulmones, cuya función es facilitar la respiración, y cuyo costo es de 4 millones de pesos.

Por otra parte el director del IMSS Bienestar, doctor Alejandro Svarch Pérez, dio a conocer que el año pasado, Sinaloa superó históricamente por primera vez el millón de consultas médicas, al alcanzar 1.4 millones, además de 25 mil cirugías gratuitas, consolidando la atención en segundo y tercer nivel, y se mantuvo un abasto de medicamentos sostenido arriba del 90 por ciento, que son 3.8 millones de piezas en 209 Centros de Salud y 22 hospitales.

Rubén Rocha agradeció al doctor Svarch, por el compromiso de elevar a categoría de tercer nivel al Hospital General de Culiacán, que pasará a nosocomio de alta especialidad, y también le agradeció por el pronto inicio de un nuevo hospital general en la ciudad de Guamúchil.

Por ultimo la anestesióloga Jatziri Anahí Ulises Osuna, agradeció la oportunidad de desempeñar su profesión en esta institución, que representa vocación y servicio hacia nuestra comunidad.

“De manera especial agradezco al IMSS Bienestar, al doctor Svarch, a nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya por su liderazgo y por impulsar espacios que fortalecen el desarrollo de los profesionales de la salud” declaró.