Baja California presenta sistema para recuperar el volumen del agua en colonias de La Paz

Sentencia El Mayo Zambada La Corte del Distrito Este de Nueva York reprogramó, por segunda vez, la audiencia en la que Ismael “El Mayo” Zambada recibiría su sentencia.

Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, presentó los resultados en relación al Centro de Monitoreo del Agua también conocido como el C4 del Agua; herramienta estratégica con la cual es posible supervisar en tiempo real la red hidráulica, con lo que da paso a que se pueda combatir el huachicol de agua, al mismo tiempo que se fortalece el abasto para las familias paceñas.

A partir de dicho centro, el Ayuntamiento de La Paz s encarga de monitorear el correcto funcionamiento de pozos, acueductos y tanques elevados y además revisa cuánta agua aporta cada una de las fuentes con el objetivo de detectar fallas, vigilar el nivel de almacenamiento y dar seguimiento al cumplimiento de tandeos y horarios de distribución por colonia. Gracias a esta capacidad de monitoreo es posible tomar decisiones más rápidas, cuidar mejor el recurso y mejorar la presión y el servicio en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, Milena Quiroga explicó que el C4 del Agua también ha sido clave para identificar fugas, tomas clandestinas e irregularidades en la operación del sistema. Como un ejemplo de esto, dio a conocer que recientemente se detectó el ingreso de pipas a un pozo por medio de de una disminución inusual en el volumen de agua, lo que permitió actuar de inmediato. Quiroga añadió que esta tecnología ayuda a cerrar espacios al huachicol de agua, protegiendo así un un recurso que se ha visto vulnerable al desorden y al abuso por años.

La alcaldesa recordó que antes del 2022 habían varios pozos que sufrían de vandalismo constante y que el cambio de la situación se comenzó a dar con la instalación de cercos y cámaras de seguridad, así como con una estrategia de vigilancia y control más eficiente. El día de hoy, La Paz cuenta con mejores herramientas para poder cuidar de su infraestructura hídrica y responder con adecuadamente en caso de cualquier anomalía.

La estrategia está en sintonía con el Plan Nacional Hídrico y con el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad que es impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo propósito es garantizar el agua como derecho, ordenar su gestión y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“Con trabajo, resultados y profesionalización, en La Paz, sí cuidamos el agua; en La Paz, sí combatimos el huachicol; y en La Paz, sí estamos pensando en el presente y en el futuro de las familias”, finalizó Quiroga.