Baja California reafirma su liderazgo turístico y gastronómico en camino al Tianguis Turístico 50

aja California se consolida como uno de los destinos más dinámicos del país en turismo y gastronomía,

Gracias a su oferta que integra identidad, creatividad y experiencias de alto valor, Baja California se sigue consolidando como uno de los destinos más dinámicos de México en temas de turismo y gastronomía.

Dicho posicionamiento es la respuesta a la proyección que fueron alcanzados en distintos escenarios nacionales e internacionales, impulsada por las iniciativas de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda,por medio de la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California (Secture). Con esto se han reforzado la promoción estratégica del destino y la profesionalización, al igual que la articulación con los distintos actores del sector turístico.

Después de obtener cinco nominaciones en la octava edición de los premios “Lo Mejor de México”, que organiza la revista México Desconocido, el estado se encuentra participando en categorías que reflejan la diversidad de su propuesta turística: Tecate como “Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia gastronómica”, Bahía de los Ángeles como “Mejor joya oculta por descubrir”, Valle de Guadalupe como “Mejor experiencia de lujo y bienestar”, la carretera escénica Tijuana-Ensenada en “Mejor experiencia para vivir en México al menos una vez en la vida” y Baja California en “Mejor estado para disfrutar su cocina regional y contemporánea”.

Por su parte, en su participación la Secretaría de Turismo invito a la ciudadanía a participar en las votaciones de “Lo Mejor de México” a través del sitio oficial lomejormexico.com , que estarán disponibles hasta las 23:59 horas del 20 de abril. Con este ejercicio va a ser posible que el pueblo se involucre en el reconocimiento y el respaldo de la riqueza turística, gastronómica y cultural del estado. Lo que también aporta directamente a su proyección en el ámbito nacional, al mismo tiempo que fortalece el sentido de pertenencia y orgullo por sus destinos.

Por otro lado, en el escenario internacional, Baja California ha obtenido dos premios de los siete a los que fue nominado en los Food and Travel Reader Awards 2025, siendo uno de los más relevantes el reconocimiento como Mejor destino gastronómico de México, lo que reafirma el alcance y prestigio de su propuesta culinaria ante audiencias globales. Además, cabe mencionar que dentro de los reconocimientos individuales, también sono bastante el nombre de la chef Sheyla Alvarado y de su restaurante Lunario en el Valle de Guadalupe. Distinguido como un espacio sustentable que reflejan su compromiso con la gastronomía responsable y el cuidado del entorno.

Asimismo, a todos estos eventos se suma la participación d baja california en el Concurso Internacional Bacchus, el cual es un certamen de referencia a nivel mundial en la evaluación de vinos, vermuts y espirituosos, avalado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV en el que el jurado especializado realiza catas a ciegas. En esta edición, el estado se llevó 18 medallas, entre las que destacan los vinos tintos, blancos y espumosos, confirmando así la calidad y diversidad de su industria vitivinícola.

De igual manera, en el campo de la coctelería, North America’s 50 Best Bars 2026 presentó su lista ampliada del lugar 51 al 100, en la que reconocieron a espacios que están marcando tendencia por su creatividad, hospitalidad e innovación. En esta edición, Aruba Day Drink, ubicado en Tijuana, se posicionó en el lugar 51.

Detrás de estos logros se encuentra el trabajo constante de productores, chefs, enólogos, mixólogos y prestadores de servicios turísticos quienes con visión y compromiso, han contribuido a elevar la calidad de la oferta de Baja California. Todos estos reconocimientos representan la antesala de lo que promete ser una extraordinaria participación de Baja California en la edición 50 del Tianguis Turístico.