Cinco hidalguenses avanzan en el proceso para consejerías del INE

Consejo General INE (Graciela López Herrera)

En la lista de los 171 aspirantes, entre los que se encuentran tanto hombres como mujeres, que lograron acreditar el porcentaje que se necesita para pasar en la siguiente etapa del examen de evaluación para ser consejeros en el INE, se encuentran cuatro candidatos del estado de Hidalgo. El seguimiento de proceso de selección de las tres consejerías corre por parte del comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados del Instituto Nacional Electoral (INE).

En el listado en el que se encuentran un total de 87 mujeres, la hidalguense que califico con 74 punto se llama Martha Alicia Hernández Hernández y es la actual directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

Por el otro lado, en cuanto a la lista de los hombres, en el listado aparece Paul Martín Leal Rodríguez quien se ha desempeñado como secretario de Estudio y Proyecto en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) y que obtuvo una calificación de 79 puntos, además de los consejeros del IEEH Alfredo Alcalá Montaño y José Guillermo Corrales Galván cuyos resultados fueron de 83 y 78 puntos respectivamente.

De igual manera, otro de los candidatos que pasó a la siguiente fase, debido a que obtuvo una calificación de 84 puntos en su examen de conocimientos fue el exconsejero electoral del IEEH, Augusto Hernández Abogado.

La siguiente fase en el proceso que se realizara del 10 al 12 de abril, consiste en la evaluación de idoneidad a la cual sólo van a poder acceder 100 aspirantes. Se va a valorara su trayectoria, logros y participación en materia democrática, al igual que sus principios democráticos, vocación y otras características importantes para el comité.

Por último, también se dieron a conocer quienes fueron los hidalguenses que no pasaron a la próxima etapa; los candidatos que no quedaron son el exsecretario ejecutivo del IEEH, Uriel Lugo Huerta, los exconsejeros del Organismo Público Local Electoral, Laura Aracely Lozada Nájera y Christian Uziel García Reyes y también el trabajador adscrito a la Secretaría Ejecutiva del IEEH, Andrés Dimas Licona.